- Çevre

Van'da şiddetli sağanak

Van'da akşam saatlerinde ansızın başlayan şiddetli yağış, bayram alışverişi için dışarı çıkanları ve kent merkezinde tezgahlarını kuran seyyar satıcıları zor durumda bıraktı.

Van'da şiddetli sağanak mask
Van'da şiddetli sağanak
Van'da şiddetli sağanak
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Van'da akşam saatlerinde ansızın başlayan şiddetli yağış, bayram alışverişi için dışarı çıkanları ve kent merkezinde tezgahlarını kuran seyyar satıcıları zor durumda bıraktı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, trafik yoğunluğu oluştu, bayram alışverişine çıkanlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Sağanakla birlikte kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış, bayram alışverişinde olanlar  ile caddelerde tezgahlarını kuran seyyar satıcılar da zor anlar yaşattı.

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09 Nis 2024 - 23:36 DHA Van- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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