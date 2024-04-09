Van'da şiddetli sağanak

Van'da akşam saatlerinde ansızın başlayan şiddetli yağış, bayram alışverişi için dışarı çıkanları ve kent merkezinde tezgahlarını kuran seyyar satıcıları zor durumda bıraktı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, trafik yoğunluğu oluştu, bayram alışverişine çıkanlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Sağanakla birlikte kent merkezinde bazı caddelerin rögarları tıkanırken, oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış, bayram alışverişinde olanlar ile caddelerde tezgahlarını kuran seyyar satıcılar da zor anlar yaşattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.