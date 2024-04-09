Şırnak'ta yıldırım düştü; 31 küçükbaş telef oldu

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Güzelova köyü Alataş mezrasında, Diyadin Alpar'a ait bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu 31 küçükbaş hayvan telef oldu, 20'si de yaralandı.
İdil ilçesine bağlı Güzelova köyün Alataş Mezrası'nda, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla Diyadin Alpar’a ait ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 31 küçükbaş hayvan öldü. 20 küçükbaş da yaralandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri Alataş Mezrası'na giderek incelemelerde bulundu. Yarın ayrıca bir ekibin daha giderek zarar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.