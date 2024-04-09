Şırnak'ta yıldırım düştü; 31 küçükbaş telef oldu

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Güzelova köyü Alataş mezrasında, Diyadin Alpar'a ait bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu 31 küçükbaş hayvan telef oldu, 20'si de yaralandı.

İdil ilçesine bağlı Güzelova köyün Alataş Mezrası'nda, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla Diyadin Alpar’a ait ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 31 küçükbaş hayvan öldü. 20 küçükbaş da yaralandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri Alataş Mezrası'na giderek incelemelerde bulundu. Yarın ayrıca bir ekibin daha giderek zarar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.