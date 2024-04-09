A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'ı devirdi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup ikinci maçında konuk ettiği Macaristan'ı 2-1 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 80'inci dakikada Ece Türkoğlu ve 87'nci dakikada Miray Cin kaydetti. Macaristan'ın maçtaki tek golü ise 45+1'inci dakikada Csanyi'den geldi. Bu sonuçla milliler, gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 31 Mayıs'ta Azerbaycan ile Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

45+1'inci dakikada Macaristan öne geçti. Ceza sahası dışında hafif sol çaprazda topla buluşan Csanyi'nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

50'nci dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Ece Türkoğlu ceza sahası içinde topu rakibinden kurtardıktan sonra arka direkteki Birgül Sadıkoğlu'na aktardı. Birgül'ün yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

80'inci dakikada milliler beraberliği yakaladı. Miray Cin'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Macaristan savunmasında anlaşmazlık yaşandı. Kaleci Szöcs'ün boşa çıktığı pozisyonda savunmanın sektirdiği topu Ece Türkoğlu altıpas içinde kafayla boş kaleye gönderdi: 1-1.

87'nci dakika Ay-yıldızlılar öne geçti. Sol kanattan Ebru Topçu ile kullanılan frikikte kale önünde topa son olarak dokunan Miray Cin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmayı Milli takım 2-1 kazandı.