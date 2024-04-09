A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz’i 2-1 mağlup etti

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup 1'deki mücadelesinde ev sahibi Portekiz'i 2-1 yenerek galibiyete ulaştı.
Portekiz'in Oeiras kentinde düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup 1'de mücadele eden A Milli Kadın Tenis Takımı, ev sahibi Portekiz ile karşı karşıya geldi. Complexo De Tenis Do Jamor Kulübünde oynanan serinin ilk maçında Berfu Cengiz, Angelina Voloshchuk'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle yenerek seride millileri 1-0 öne taşıdı. İkinci maçta Francisca Jorge'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenen Zeynep Sönmez, seride durumu 2-0'a getirdi. Böylece milliler son karşılaşma öncesi seriyi kazanmayı garantiledi. Serinin son maçında ise Ayla Aksu/Berfu Cengiz ikilisi Maria Garcia/Matilde Jorge çiftine 6-4, 3-6, 10-7 mağlup oldu. İki tekler maçında galibiyet elde eden milliler, korttan ev sahibi Portekiz karşısında 2-1 üstün ayrıldı.
AY-YILDIZLILAR LETONYA İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK
A Milli Kadın Tenis Takımı, 10 Nisan Çarşamba günü TSİ 13.00'te başlayacak karşılaşmalarda gruptaki son rakibi Letonya ile karşılaşacak. İlk gün Portekiz’i 3-0 yenen, ikinci gün ise Hollanda’ya 2-1 yenilen Letonya’nın kadrosunda dünya 10 numarası Jelena Ostapenko da yer alıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.