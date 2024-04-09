- Asayiş

Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü

Kocaeli Darıca'da, çekici üzerindeki araç, halk otobüsünün üzerine düştü. 

Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü mask
Çekicideki araç, otobüsün üzerine düştü
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Kaza, akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. N.T., kullandığı 34 DYB 729 plakalı çekiciyle viraja hızlı girdi. Bu sırada, çekicide arıza nedeniyle yüklü olan 34 AJ 3440 plakalı hafif ticari araç, yoldan geçen F.Ş. yönetimindeki 41 BR 377 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünün üzerine düştü. Hafif ticari araç ters dönerken, otobüste de hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, bir süre trafiğe kapatılan yol, ters dönen aracın başka bir çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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09 Nis 2024 - 22:20 DHA Kocaeli/ Darica- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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