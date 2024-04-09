Eniştesi ve ablasını vurdu

Olay, akşam saatlerinde Güneşli Mahallesinde meydana geldi. Turan Ç., iddiaya göre, mezarlık ziyareti sonrası, aralarında miras davası nedeniyle husumet bulunan eniştesi Dursun Karaca ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turan Ç., otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak eniştesi Dursun ile ablası Nazik Karaca'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çift, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dursun Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Nazik Karaca ise tedaviye alındı.
Turan Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.