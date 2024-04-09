"Bayramın barış getirmesini diliyorum"

Ramazan Bayramı ile ilgili X üzerinden paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadelere yer verdi:
"Manevi iklimiyle huzur kaynağı olan, kalplerin ilahi rahmet ve mağfiret ile dolduğu Ramazan ayını tamamlayarak bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek bayramın dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalara da barış, huzur ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan diliyorum."
Manevi iklimiyle huzur kaynağı olan, kalplerin ilahi rahmet ve mağfiret ile dolduğu Ramazan ayını tamamlayarak bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek bayramın dünyanın dört… pic.twitter.com/5s2C4OGL3b
— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 9, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.