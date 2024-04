Ayyıldız'dan 'Polis Haftası' açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 'Polis Haftası' dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Aziz milletimizin güvende ve huzurlu olması için üstün bir gayret, kararlı bir irade ortaya koyan ve her koşulda büyük bir cesaret gösteren Emniyet Teşkilatımız, 179. yılına erişmesinin gururunu yaşamaktadır. Dünyanın saygın Teşkilatları arasında hak ettiği yere ulaşmanın ve milletimizin itimadına layık olmanın sorumluluk şuurunu her daim üzerinde hisseden Teşkilatımızın her bir mensubu, suç ve suçlu ile mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla sürdürdüğümüz bu mücadelede güvenli bir geleceğin inşası için tüm tedbirleri alarak gereken adımları atmakta ve tüm güvenlik başlıklarımızda en yüksek başarıyı hedeflemekteyiz. Birikimimiz, tecrübemiz, kabiliyetlerimiz, teknik kapasitemizle milletimize en üst seviyede güvenlik hizmeti sunmaya devam edecek, terör, organize suçlar, düzensiz göç, uyuşturucu ile mücadele, asayişin ve trafik düzenin sağlanması başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede milletimizin emri ve hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerinize Teşkilatım ve şahsım adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin gözbebeği olan Türk Polis Teşkilatı'mızın 179. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.