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İletişim Başkanlığı'ndan İsrail açıklaması

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasına yanıt geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan İsrail açıklaması mask
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiası doğru değildir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi.

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09 Nis 2024 - 21:30 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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