'Yaya geçidi'nden geçerken yaşamını yitirdi

Kaza dün Samsun-Sinop karayolu Bafra ilçesinde meydana geldi. Sinop istikametine giden Ethem T. (32) yönetimindeki 38 AK 747 plakalı TIR, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Keskin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Keskin, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Keskin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve bugün hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alanına TIR sürücüsü ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.