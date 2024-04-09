'Yaya geçidi'nden geçerken yaşamını yitirdi

Kaza dün Samsun-Sinop karayolu Bafra ilçesinde meydana geldi. Sinop istikametine giden Ethem T. (32) yönetimindeki 38 AK 747 plakalı TIR, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Keskin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Keskin, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Keskin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve bugün hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alanına TIR sürücüsü ile ilgili soruşturma sürüyor.