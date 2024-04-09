Özgür Özel'den Arife Günü'nde kabir ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Arife Gününde beraberinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile Manisa Çatal Asri Mezarlığı, Manisa Kırtık Asri Mezarlığı ve Saruhanlı İlçe Mezarlığında kabir ziyaretleri gerçekleştirdi. Özel, aile büyüklerinin yanı sıra Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, geçmişte görev yapmış Manisa Belediye Başkanları, eski Saruhanlı İlçe Başkanı Muharrem Ekici, 12 Eylül öncesi dönemde görevleri başında şehit olan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mete Erdem, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cemil Çöllü ve Eczacı Neşe Gülersoy’un mezarlarını ziyaret etti.