Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Arife Gününde beraberinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile Manisa Çatal Asri Mezarlığı, Manisa Kırtık Asri Mezarlığı ve Saruhanlı İlçe Mezarlığında kabir ziyaretleri gerçekleştirdi. Özel, aile büyüklerinin yanı sıra Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, geçmişte görev yapmış Manisa Belediye Başkanları, eski Saruhanlı İlçe Başkanı Muharrem Ekici, 12 Eylül öncesi dönemde görevleri başında şehit olan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mete Erdem, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cemil Çöllü ve Eczacı Neşe Gülersoy’un mezarlarını ziyaret etti.
- Gündem
Özgür Özel'den Arife Günü'nde kabir ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret etti.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.