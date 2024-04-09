Kartepe'de otomobil ile ATV kazası

Kaza, saat 17.00 sıralarında Uzuntarla Mahallesi 309'uncu Sokak üzerinde meydana geldi. O.B idaresindeki 77 AV 266 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen plakasız turistik gezi amacıyla kullanılan ATV ile çarpıştı. Kaza nedeniyle ATV'de bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimleri öğrenilemeyen 2 yaralıyı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.