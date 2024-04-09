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Kartepe'de otomobil ile ATV kazası

Kocaeli Kartepe'de, bir ATV ile otomobil çarpıştı.

Kartepe'de otomobil ile ATV kazası mask
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Uzuntarla Mahallesi 309'uncu Sokak üzerinde meydana geldi. O.B idaresindeki 77 AV 266 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen plakasız turistik gezi amacıyla kullanılan ATV ile çarpıştı. Kaza nedeniyle ATV'de bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimleri öğrenilemeyen 2 yaralıyı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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09 Nis 2024 - 20:11 DHA Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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