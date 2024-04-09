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Tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu (28) bıçaklayarak öldüren Cünay Güler (28), tutuklandı.

Tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü mask
Tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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Olay, 7 Nisan gece saatlerinde 1393 Sokak'ta meydana geldi. Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Cünay Güler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Güler'i gözaltına aldı. Susma hakkını kullandığı öğrenilen Güler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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09 Nis 2024 - 18:38 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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