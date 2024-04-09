Tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, 7 Nisan gece saatlerinde 1393 Sokak'ta meydana geldi. Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Cünay Güler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Güler'i gözaltına aldı. Susma hakkını kullandığı öğrenilen Güler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.