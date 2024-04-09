- Gündem

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Şanlıurfa’da, kamyonetin kasasında 9 kadının yağmur altında tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk mask
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Balıklıgöl bölgesindeki Akarbaşı Caddesi’nde otobüs durağına yanaşan kamyonetin kasasına 9 kadın bindi. Kadınlar üstü açık kamyonette korunaksız şekilde ayakta seyahat etti. Kadınlar sırılsıklam olurken, bir süre sonra kamyonet gözden kayboldu. Kadınların trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

# şanlıurfa, tehlikeli yolculuk, bir, etti, sonra

09 Nis 2024 - 17:54 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL