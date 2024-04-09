Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Balıklıgöl bölgesindeki Akarbaşı Caddesi’nde otobüs durağına yanaşan kamyonetin kasasına 9 kadın bindi. Kadınlar üstü açık kamyonette korunaksız şekilde ayakta seyahat etti. Kadınlar sırılsıklam olurken, bir süre sonra kamyonet gözden kayboldu. Kadınların trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
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# şanlıurfa, tehlikeli yolculuk, bir, etti, sonra
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.