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7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı

Bursa'da sokakta oyun oynarken çarpan traktörün altında kalan Alparslan Ö. (7), ağır yaralandı.

7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı mask
7 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı
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Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sezai P.'nin kullandığı 16 KFZ 94 plakalı traktör, sokakta oynayan Alparslan Ö.'ye çarptı. Çocuk traktörün altında kalırken, yoluna devam eden Sezai P. çığlıkları duyunca aracı durdurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan küçük çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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09 Nis 2024 - 17:42 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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