İslahiye’de arife gününde mezarlıklar dolup taştı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin vurduğu İslahiye’de hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı'nın arifesinde İslahiye Asri Mezarlığı'nda depremzedeler için oluşturulan mezarlığa gitti. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarının temizleyip, dua etti. Bazı vatandaşlar da gözyaşı döküp, mezar taşını okşayarak, sevdiklerinin fotoğraflarını öptü. Depremde yakınlarını kaybeden Ökkeş Kaplan (63), torunu Ahmet Kaplan'ın mezar taşındaki fotoğrafını öperek, 'Acısı içimden hiç çıkmıyor. Torunumun hayali doktor olmaktı” dedi.
Birçok depremzede de kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ederek, bayrama buruk girdiklerini ifade etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.