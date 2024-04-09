- Yaşam

İslahiye’de arife gününde mezarlıklar dolup taştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıkta, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.

İslahiye’de arife gününde mezarlıklar dolup taştı
İslahiye’de arife gününde mezarlıklar dolup taştı
+11
Video için play'e tıklayın

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin vurduğu İslahiye’de hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı'nın arifesinde İslahiye Asri Mezarlığı'nda depremzedeler için oluşturulan mezarlığa gitti. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarının temizleyip, dua etti. Bazı vatandaşlar da gözyaşı döküp, mezar taşını okşayarak, sevdiklerinin fotoğraflarını öptü. Depremde yakınlarını kaybeden Ökkeş Kaplan (63), torunu Ahmet Kaplan'ın mezar taşındaki fotoğrafını öperek, 'Acısı içimden hiç çıkmıyor. Torunumun hayali doktor olmaktı” dedi.

Birçok depremzede de kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ederek, bayrama buruk girdiklerini ifade etti.

# Deprem, Gaziantep, arife günü, için, etti, Ramazan Bayramı, Ramazan, Depremzede

09 Nis 2024 - 17:23 DHA Gaziantep- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL