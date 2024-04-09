Otomobil ile minibüs çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır Eğil kara yolu kırsal Bozek Mahallesi yakınında otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Diyarbakır Eğil kara yolu kırsal Bozek Mahallesi yakınında otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.