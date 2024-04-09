- Gündem

Otomobil ile minibüs çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır Eğil kara yolu kırsal Bozek Mahallesi yakınında otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı
Video için play'e tıklayın

Diyarbakır Eğil kara yolu kırsal Bozek Mahallesi yakınında otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

# ile

09 Nis 2024 - 16:08 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL