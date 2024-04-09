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Antalya'da bayram yoğunluğu arifeden başladı

Antalya'da Ramazan Bayramı arifesinde sıcak havayı fırsat bilen kent yaşayanları ve tatil için gelenler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Meteorolojiye göre bayram boyunca kentte güneşli ve sıcak havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Antalya'da bayram yoğunluğu arifeden başladı
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Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava sıcaklığı 22 derece, deniz suyu sıcaklığı 21 derece, nem oranı ise yüzde 65 olarak ölçüldü. Ramazan Bayramı arifesi olması dolayısıyla kente tatil için gelenlerin yanı sıra kentte yaşayanlar da soluğu ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimi sahildeki çimlerde oturup kahvaltı yaptı, kimi de denize girerek sıcak havanın keyfini sürdü. Parçalı bulutlu havanın hakim olmasına rağmen sahilin kalabalık görüntüsü dikkati çekti. Denizin ve sahilin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Meteoroloji verilerine göre bayram boyunca kentte güneşli hava hakim olacak. Sıcaklığın hafta içi 24, hafta sonu ise 29 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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09 Nis 2024 - 14:51 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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