‘Sen de Yaz’ öykü yarışması için son başvuru tarih belirlendi

Türkiye’nin ilk ve tek Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul ve Erbulak Evi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Sen de Yaz' öykü yarışması için geri sayım başladı. Öykü yarışması için son başvuru tarihi 19 Mayıs olarak açıklandı. Genç yazarların “Daha İyi Bir Dünya İçin Barışa Giden Yol” teması altında yazacakları öyküler ile yaratıcılıklarını konuşturacakları yarışmaya 10-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılabiliyor. Yarışmaya katılan genç yazar adayları, hayal güçlerini kullanarak barışın önemini vurgulama ve böylece yaratıcılıklarını geliştirmeleri imkânı bulacak. Ebru Timur, Özden İnal, Sevinç Erbulak, Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal, Serhat Filiz, Şeniz Baş, Demet Çaltepe, Murat Sayım gibi sanatçıların yanı sıra Kidzania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Meral Molinas ve CEO’su Ebru Timur’un yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu, gelen öyküler arasından finalist 20 hikâyeyi belirleyecek. Seçilen hikayeler Erbulak Kitap tarafından toplu bir öykü kitabı olarak basılacak ve internet siteleri, kitabevleri ve KidZania Online Store’da satışa sunulacak. Yarışma sonunda seçilen öyküler ise bir kitapta toplanacak ve satıştan elde edilen gelir dezavantajlı okullara kırtasiye yardımı olarak bağışlanacak.

BAŞVURULAR, KİDZANİA İSTANBUL’UN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

Yarışmaya katılacak öyküler; Word dosyası formatında, normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde 1,5 satır aralıklı olarak, 800 ile 1200 sözcük arasında olacak şekilde yazılması gerekiyor. Yarışma kuralları için başvuru formu içinde yer alan yarışma şartnamesine KidZania internet sitesinden ulaşılabiliyor. Son başvuru tarihi 19 Mayıs 2024 Pazar günü olan yarışma, 07 Haziran 2024 tarihinde seçilen 20 öykünün açıklanması ile son bulacak. Başvurular, KidZania İstanbul’un internet sitesinden yapılacak.

“ÇOCUKLARIMIZIN HER BİR ADIMINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri “Sen de Yaz” öykü yarışmasıyla çocukların hayalleriyle daha da güçlü bir gelecek inşa etmeye katkı sağladıklarını belirten KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ebru Timur, “Sen de Yaz öykü yarışması aracılığıyla, çocuklarımızın hayallerini ve kendilerini keşfetme süreçlerinde yanlarında olmak ve onları desteklemek, bizlere ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. Bu yarışma, çocuklarımızın barış ve umut dolu bir dünyaya katkı sağlayabileceklerini hayal etmelerine olanak tanıyor. Yaratıcılığın ve barışın gücünü bir araya getirerek, geleceğin liderlerinin ve vizyonerlerinin hayallerine destek sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın her bir adımına büyük önem veriyoruz. Finale kalan öykülerin basılacağı ve basılan bu kitabın satışından elde edilen gelirin SosyalBen Vakfı tarafından belirlenen okullara kırtasiye yardımı olarak gönderileceği, üretimin iyiliğe dönüştüğü bir dünya var. Sizlerden de çocuklarımızı bu öykü yarışmasına katılmaları için cesaretlendirme konusunda destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK İKİ KİTABIN GELİRİYLE EĞİTİME DESTEK SAĞLANMIŞTI

2022’deki yarışmanın ardından ortaya çıkan ilk kitap olan “Gelecekte Ben”in satış geliri SosyalBen Vakfı aracılığıyla belirlenen okullara kırtasiye yardımı olarak gönderildi. “Daha İyi Bir Dünya” öykü kitabı, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı’nda KidZania İstanbul online mağazada ve KidZania National Store’da satışa sunuldu. Bu kitabın satışından elde edilen gelirle SosyalBen Vakfı aracılığıyla bir okulun kırtasiye gereksinimleri karşılandı ve çocukların eğitimine destek sağlandı.