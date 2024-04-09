Arife gününde Deprem Şehitliğine akın edildi

Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat 2023’teki depremlerin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen yaşanan acılar tazeliğini koruyor. Depremde 13 binanın yıkıldığı, 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana’da, Ramazan Bayramı’nın arifesinde Deprem Şehitliği’nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 6 Şubat felaketinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezar ziyaretlerine başladı. Birçok kişi mezar başlarında gözyaşı dökerken, kabirlere koyulan oyuncaklar, kıyafetler ve notlar yürek burktu.

Depremde kaybettiği oğlunun mezarını ziyaret eden Emine Yılmaz, “Annesi kurban olsun. Damat yapamadım, evlendiremedim. Bir çocuğunun elini tutamadı. Enkazın altında kaldılar, kurtaramadım. Ne yapayım, nasıl dayanayım bilmiyorum. Annen sana kurban olsun oğlum” diyerek ağladı.