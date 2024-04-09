Ankaralı başkanlar Kültürden Kültüre programında buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara’da seçimi kazanan CHP’li 16 belediye başkanının yanı sıra iş dünyası sektör temsilcileri, STK başkanları, üniversite rektörleri, sanat ve basın dünyasından çok sayı da isim de yer aldı. Programda 16 ilçe belediye başkanına Ressam Epik Refikman’ın eserinin yer aldığı “İyi ki geldiniz” yazılı plaket takdim edildi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, plaketini Prof. Dr. Ruşen Keleş’in elinden aldı.

ANKARA İTTİFAKI

Takdim sırasında konuşan Başkan Güner “Ruşen hocamla beraber bu ortamda olmak, belediyeciliğin markası olabilmiş Sayın Genel Başkanım Murat Karayalçın ile aynı masada buluşabilmek, Sayın Mansur Başkanımızla birlikte bu dönemde hizmet edebilmek benim için çok büyük bir onur. Burada pek çok farklı sivil toplum kuruluşundan, meslek grubundan, farklı kökenlerden ve görüşlerden katılımcıyla bir aradayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve Milli Mücadelede olduğu gibi bir aradayız ve bugün Cumhuriyetin kuruluşundan 100 yıl sonra ikinci

yüzyılın ilk seçiminde de yine Ankara’da çok anlamlı ve değerli bir tablo ortaya koyabildiğimizi düşünüyorum” dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın hep aynı heyecanla görevini yürüttüğünü belirten Başkan Güner, “Kent Konseyimiz ve Başkanımız Halil İbrahim Yılmaz heyecan ve profesyonellikle bu işi yürütüyor. Bugün burada bize bu güzel ortamı sağlayan Ankara Kent Konseyimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bu seçimlerle birlikte başlayan Türkiye ittifakı dediğimiz, Ankara’da da Ankara ittifakı adını verdiğimiz birliktelikle yeni bir dönemin de kapısını aralayacağımızı, kentlerimize çok iyi hizmetlerde bulunacağımızı ve Cumhuriyetimizi yeniden aydınlık günlerine kavuşturacağımızı umuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, iyi ki varsınız” diye konuştu.

SEYMEN GÖSTERİSİ

İftar yemeğinin ardından Ankara’nın sevilen halk oyunu Seymen gösterisi gerçekleştirildi. Seymenlerin oyununa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve diğer ilçe belediye başkanları da eşlik etti. Gecenin sonunda Sanatçı Ender Balkır ve Selçuk Balcı tarafından icra edilen ve Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Gülşen Kutlu’nun da katkıda bulunduğu bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ankara Kent Konseyi

binasında düzenlenen dinletide belediye başkanları ve katılımcılar hep birlikte şarkılar söyledi.