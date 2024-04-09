Aydın Doğan Vakfı depremzede öğrencilerin yanında

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için Vakıf olarak çeşitli ayni ve maddi desteklerin yanı sıra depremzede kadın ve çocukları psikolojik açıdan desteklemek, güvenli alanlar yaratabilmek için projeler geliştirdiklerini ve çalışmalar yaptıklarını söyledi

7 Şubat itibarıyla 11 ilde toplam 1.000 kız öğrenciye ‘Eğitime Devam’ bursu verme kararı aldık larını ve hızlıca harekete geçtiklerini söyleyen Arzuhan Doğan Yalçındağ “Ayrıca bu öğrenciler için, yaşanan depremin travmatik etkilerini azaltmaya yönelik psikolojik destek çalışmaları yaptık. Bu kapsamda düzenlenen 6 psikoeğitim çalışması ile toplamda 520 bursiyere ulaşıldı. Toplamda 1.738 psikolojik destek çalışması bursiyerlerimize uygulandı. Depremin birinci yıldönümünde, gelecekteki çalışmalarımıza da ışık tutması amacıyla bu projenin ilk sonuçlarını görmek amacıyla bir araştırma yaptık. Sonuçlar, EMDR Psikolojik Destek Programı’nın psikolojik olumsuzlukları azaltmakta etkili olduğu gösterdi. Böylece doğru yolda ilerlediğimiz teyit edilmiş oldu. Aydın Doğan Vakfı olarak, her zaman bursiyerlerimizin ve depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Psikolojik destek çalışmaları devam etmeli

Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, çocukluk döneminin, yaşam boyu sağlık veya hastalığın belirleyici olduğunu ifade ederek şunları söyledi “Ön test incelendiğinde çocuklukta yaşanan travmalar ne kadar fazlaysa daha büyük yaşlarda karşılaştıkları olaylardan etkilenme düzeyleri de o kadar yüksek bulundu. Çocukluk döneminin, yaşam boyu sağlık veya hastalığın belirleyicisi olduğu düşünüldüğünde, sağlıklı toplum hedefi için eğitim politikalarının ailelerin eğitilip geliştirilmesi ve erken çocukluk dönemi eğitimlerinin maksimum düzeyde faydalanılmasını destekleyecek politikalar geliştirilmesi ruh sağlığı için önem taşıyor. Bütünsel sağlık açısından bakıldığında bireylerin iyileştirilmesi için yapılan yardımların ve deprem nedeniyle yaşanan maddi ve manevi kayıpların azalması için, aile ve erken çocukluk eğitimleri ve psikolojik destek çalışmalarının artırılması gerekiyor.

EMDR Terapisi nedir ?

EMDR Terapisi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing- Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travmatik deneyimlerle ilgili yapılacak psikolojik müdahalelerde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk sırada önerilen psikoterapi yaklaşımlarından biridir. Bu terapi yöntemi, travmatik deneyimlere odaklanarak bireylerde duygusal rahatlama sağlamak, olumsuz anıları daha sağlıklı bir şekilde işlemelerine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır.