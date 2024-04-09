Fenerbahçe'ye İsveçli hakem

11 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alessandro Dudic olacak.