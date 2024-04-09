Bodrum'da kaçak göçmenler yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Nisan'da saat 15.25'te Bodrum açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, 3 can salı içerisindeki, 20'si çocuk, toplam 72 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.