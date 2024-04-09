- Yaşam

Sipariş tartışması sonrası silahlı saldırı

İstanbul Sultangazi'de, iftar saatine yakın lokantaya gelen iki kişi, lahmacun siparişi verdi. İş yeri sahibi, iftar yoğunluğu nedeniyle siparişin gecikebileceğini söyledi. Bunun üzerine ikili ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. İş yerinden ayrılan ikili, iftarın ardından iş yerinin önüne gelerek elindeki silahla rastgele ateş etti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı, saldırganlar olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Sipariş tartışması sonrası silahlı saldırı mask

Olay, 6 Nisan Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde, saat 20.50 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir pide ve lahmacun salonuna gelen iki kişi, lahmacun yemek istediklerini belirterek, iki adet lahmacun siparişi verdi. İş yeri sahibi, iftar nedeniyle yoğunluk olduğunu, siparişin gecikebileceğini söyledi. Bunun üzerine iki şüpheli, iş yeri sahibi ile tartıştı. Yaşanan tartışmadan sonra şüpheliler, iş yerinden ayrıldı. İftardan sonra iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri üzerindeki silahı çıkararak, iş yerine rastgele ateş etmeye başladı. İş yerinin camları kırılırken, çalışanlar büyük panik yaşadı. Saldırganlar ise, yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar, güvenlik kameralarına yansırken, polisin kimliklerini tespit ettiği iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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09 Nis 2024 - 11:24 - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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