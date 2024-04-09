"İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kadıköy, Suadiye Mahallesi'ne muhtar olarak seçildi. Mazbatasını alan Hilal Özdemir, muhtarlığının ilk gününde, halkın desteğiyle güzel şeyler yapacaklarını belirtti. Muhtarlığın güzel bir duygu olduğunu söyleyen Hilal Özdemir, Beni seçen Suadiye halkına, güzel kalplere çok teşekkür ediyorum. Sanatçılığımı geri planda bırakmayacağım elbette. Halkıma hizmet ederken, müzik yaşamımın her milimetre karesinde olacak inşallah. Müzikle ilgilide güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Bugün birinci günüm. Mazbatamı aldıktan sonra buna layık olacağım dedi.

DEVLETİME VE DOSTLARIMA SIĞINDIM

Özdemir, Muhtarların artık eskisi gibi işler yapmadığı konusunda çok duyum alıyorum. Faal olamadıklarını söyleyen birçok kesim var. Hatta 'muhtarlar artık ne iş yapar' diye ileri gidip soru soranlarda var. Ben bunları duydukça çok üzülüyorum. Muhtarlık sadece evrak üreten bir kurum ve yer değildir sadece. Pandemi döneminde bunu daha açık ve net gördüm. O dönemde sahada 724 muhtarlar vardı. Deprem bölgelerine yardım göndermede yine muhtarlar vardı. Yangın oldu yine muhtarlar vardı sahada. Hakikaten muhtarlık çok önemli bir yer. Bende bu dönemde çok zor süreçlerden geçtim. Ne kadar sanatçıda olsam, her şeyden önce bir anneyim. 2 tane evladım var. Hayatımı idame ettirmekle mesulüm. Biz sanatçılar pandemide çok sıkıntı çektik. Yüzlerce kişi intihar etti. Bu dönemde yapılacak en güzel şeyi yaptım. Benim arkadaşımdı muhtar Nihal Cengiz. Ona ilettim bu konuyu. Etik ve ucuz olmayan yollara sapmadım hiçbir zaman. Bir anne ve Türk kadını olarak yapılabilecek bir şey yaparak devletime ve dostlarıma sığındım. O zaman yardımlaşmanın doruk noktasında olduğu zamandı. Yapılan desteği, yardımları, insanlığı gördükçe muhtarlığın ne kadar özel ve önemli bir kurum olduğunu anladım. Ben uzun zamandır kişisel eğitim kursları alıyorum. Bununla birlikte insanlara nasıl faydalı olabilirimin derdiyle bende bu yola girdim. Daha önce nasıl bana destek oldularsa bende ihtiyacı olana destek olacağım. Bu kurum devletin en şefkatli eli aslında baktığınız zaman muhtarlık. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım diye konuştu.

BASINDA BENİMLE İLGİLİ 'MUHTARDAN DESTEK ALDI' SÖYLENTİLERİ ÇIKTI

Muhtarlığın kutsal olduğunu belirten Özdemir, Benim aslında manevi babam rahmetli Selçuk Kutlu muhtardı. Onun döneminde de çok gidip geliyorduk muhtarlığa. 2 evladımın da manevi dedesiydi. Muhtar olan çok sevgili dostum var. Yaptıkları işler çok kutsal. Birebir insanla bir araya geliyorsunuz. Mesele sadece yardımın nereden aldığınız değil, size nasıl yaklaştıkları. Magazin basınında benimle ilgili muhtardan destek aldı. Yardım aldı diye haberler çıkmış. Ne mutlu ki bana etik olmayan başka bir şey yapmadım. Muhtardan yardım aldı dedikleri muhtarda benim canım arkadaşım Nihal Cengiz Caddebostan mahalle muhtarı. Hiçbir şekilde gocunmuyorum. Önemli olan benim neyi başardığımdır. Şu anda kocaman Suadiye Mahallesi muhtarıyım. Allah bunu bana nasip etti. Meclise kadarda bir Türk kadını ruhuyla gitmeyi de düşünüyorum inşallah. Mazbatamı yeni aldığım için öncelikle mahallenin ve kişilerin sorunlarını ele alacağım. Tek tek gelip bildirimde bulunuyorlar. Halkında desteğiyle güzel şeyler yapmayı umuyorum şeklinde konuştu.