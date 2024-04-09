Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı kutlandı

Emniyet Müdürlüğüne vekalet eden Başkomiser Özgür Seyhan ve polisler tarafından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Seyhan ve beraberindekiler ardından şehitlik ziyaretinde bulanarak, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.
Başkomiser Özgür Seyhan, törenden sonra Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.