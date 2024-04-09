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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı kutlandı

Beypazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı kutlandı mask
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı kutlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı kutlandı
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Emniyet Müdürlüğüne vekalet eden Başkomiser Özgür Seyhan ve polisler tarafından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Seyhan ve beraberindekiler ardından şehitlik ziyaretinde bulanarak, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.

Başkomiser Özgür Seyhan, törenden sonra Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti.

# Ankara, Beypazarı, ardından, sonra, etti

09 Nis 2024 - 09:43 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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