CSO Nisanda Ankara'da

Viyolonselde Onur Şenler, piyanoda Evrim Turan’ın gerçekleştireceği ‘Chopin’in Gece Müziği Viyolonsel-Piyano Resitali’ 15 Nisan Pazartesi saat 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 80 TL

2.Kategori: 60 TL

‘CUBAN CLASSICS’ BY EMiR ERSOY

16 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

Piyanist Emir Ersoy ‘Cuban Classics’ projesini Volkan Öktem, Eylem Pelit, Aleiksi Riveracontreras ve Sercan Kerpiççiler ile birlikte sahneleyecek. Küba ve Latin Amerika'nın eşsiz melodilerini, Michel Camilo, Chick Corea, Cucho Valdes gibi isimlerin bestelerini kendi stilleriyle harmanlayıp izleyiciyle buluşturacak olan grup 16 Nisan Salı saat 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da seyirci karşısına çıkacak.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 475 TL

2.Kategori: 400 TL

38. ULUSLARARASI ANKARA MÜZİK FESTİVALİ - ZAGREP QUARTET

16 NİSAN-20:00-TARİHİ SALON

Temelleri 1919 yılına uzanan, Hırvatistan klasik müzik hayatında çok önemli bir yere sahip, dünyanın en saygın yaylı topluluklarından olan Zagreb Quartet, 16 Nisan'da saat 20:00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da unutulmaz bir konser verecek. Özellikle Beethoven, Haydn, Mozart ve Schubert gibi bestecilerin eserlerini üstün yorumlamaları ile tanınan dörtlü, zarif ve duygusal performansı müzikseverleri büyüleyecek.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 250 TL

2.Kategori: 200 TL

3.Kategori: 175 TL

ÖNDER BALOĞLU VE LES ESSENCES ‘KAHVENİN AVRUPA YOLCULUĞU’

17 NİSAN-20:00-TARİHİ SALON

Keman sanatçısı Önder Baloğlu ve kurucusu olduğu Les Esences Oda Orkestrası 17 Nisan Çarşamba saat 20:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sahne alacak. Baloğlu'nun Türkçe'de 'Esans' anlamına gelen oda orkestrası Les Essences ile birlikte vereceği konserde, Viyana kuşatmasından itibaren Avrupa kültüründe büyük bir iz bırakan Osmanlı kültürünü, W.A.Mozart, H.I.F.Biber, J.J.Fux ve A.Schmelzer gibi barok ve klasik dönem bestecilerinin eserleri ile ele alan 'Kahvenin Avrupa Yolculuğu’ sanat severlerin beğenisine sunulacak.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 450 TL

2.Kategori: 350 TL

3.Kategori: 300 TL

4.Kategori: 200 TL

38. ULUSLARARASI ANKARA MÜZİK FESTİVALİ - ANIMA MUSICAE ODA ORKESTRASI

18 NİSAN-20:00-TARİHİ SALON

Anima Musicae Oda Orkestrası, keman virtüözü Gwendolyn Masin'in eşliğinde 18 Nisan Perşembe saat 20:00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da muhteşem bir konserle sahne alacak. Franz Lizst Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinden kurulan Anima Musicae Oda Orkestrası, Hollanda-İrlanda kökenli ünlü keman sanatçısı Gwendolyn Masin ile birlikte Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü çerçevesinde Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin konukları oluyor. Anima Musicae Oda Orkestrası'nın muhteşem performansı ve Gwendolyn Masin'in etkileyici keman sololarıyla dolu bir gece Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 250 TL

2.Kategori: 200 TL

3.Kategori: 175 TL

ANKARA DEVLET KLÂSiK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU - VURGUN ‘CEMAL SAFİ ANISINA’

18 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

Eserleriyle gönüllerde taht kurmuş olan Şair Cemal Safi’nin ölüm yıldönümünde, şiirlerinin ve şiirlerinden bestelenmiş olan şarkıların icra edileceği çok özel bir konser Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Cemal Safi’nin şiirlerini Haluk Derinöz seslendirirken, birbirinden özel şarkıları da Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi ve ses sanatçısı Suat Kılıç icra edecek. 18 Nisan Perşembe saat 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da gerçekleştirilecek olan bu özel konserde sanatçılara Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu saz sanatçıları eşlik edecek.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 80 TL

2.Kategori: 60 TL

38. ULUSLARARASI ANKARA MÜZİK FESTİVALİ - ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT

19 NİSAN-20:00-TARİHİ SALON

Birçok uluslararası yarışmada birincilik ve ödül sahibi Mersin doğumlu Gürcü- Türk keman sanatçısı Veriko Tchumburidze ile halen çalışmalarını Almanya’da sürdüren Ankara doğumlu ödüllü Azeri vurmalı sanatçısı Elman Mecid, Orkestra Akademik Başkent’in Uluslararası Ankara Müzik festivali için özel hazırladığı programda solist olarak yer alacaklar. 19 Nisan Cuma saat 20:00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleşecek Konseri, Türkiye’nin 10 kadın şefinden biri olan yeni nesil kadın şeflerimizden Sibil Arsenyan yönetecek.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 250 TL

2.Kategori: 200 TL

3.Kategori: 175 TL

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - FİLM MÜZİKLERİ

19 NİSAN-20:00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

Cemi’i Can Deliormanlı yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sinemanın büyülü dünyasını müzikle buluşturmak için unutulmaz bir konserle 19 Nisan Cuma saat 20:00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alacak. ‘Star Wars’, ‘Gladyatör’, ‘Harry Potter’, ‘Mission Impossible’ ve ‘Pirates of the Caribbean’ gibi birçok filmin müziklerinin icra edileceği konser Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 200 TL

2.Kategori: 150 TL

3.Kategori: 90 TL

4.Kategori: 70 TL

BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ- REHA ÖZCAN

20 NİSAN-15:00 / 20:00-BANKKART MAVİ SALON

Orhan Veli’nin kaleminden İstanbul’u, aşkı ve tüm insanlık hâllerini ayrım gözetmeksizin kucaklayan, yurtiçinde ve dışında şimdiden 30 bin seyirciye ulaşan ‘Bir Garip Orhan Veli Müzikali’ 20 Nisan Cumartesi saat 15:00 ve 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da Ankaralılarla tekrar buluşacak.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 300 TL

2.Kategori: 250 TL

ÇOCUKLAR İÇİN MASKE BOYAMA ATÖLYESİ

21 NİSAN 2024-13:00 -15:00 / FUAYE ALANI

21 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan ‘Çocuklar İçin Maske Boyama Atölyesi’ 5-7 yaş arası çocuklar için 13:00, 8-10 yaş arası çocuklar için 15:00’te CSO Ada Ankara Fuaye alanında, görsel sanatlar öğretmeni Esra uzunoğlu rehberliğinde gerçekleştirilecek.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 150 TL

CAN SARAÇ SOLO PİYANO RESİTALİ

21 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

Yurt dışı ve yurt içinde birçok prestijli yarışma ve konserde başarılara imza atan, son olarak İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasında Michelangeli Ödülü'nün sahibi olan 16 yaşındaki Türk piyanist Can Saraç, 21 Nisan Pazar saat 20:00’de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da müzikseverler ile buluşacak.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 350 TL

2.Kategori: 300 TL

CSO SANATÇILARI İLE PAZARTESİ KONSERLERİ - ‘ANCORA TRIO ODA MÜZİĞİ KONSERİ’

22 NİSAN-20:00-BANKKART MAVİ SALON

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın klasikleşen Pazartesi Konserleri kapsamında, müzikseverleri büyüleyici bir oda müziği deneyimi bekliyor. ‘Ancora Trio Oda Müziği Konseri’, 22 Nisan Pazartesi saat 20:00'de Bankkart Mavi Salon'da gerçekleşecek. Elif Ece Kaya’nın keman, Yusuf Çelik’in viyolonsel,Özgür Deniz Akalın’ın piyanoda yer alacağı konserde Anton Dvorak’ın Piyanolu Trio No.4 ‘Dumky’ Mi Minör ve Sergei Rachmaninoff’un piyanolu Trio ‘Elegique’ Sol Minör eserleri seslendirilecek.

Bilet Fiyatları:

1.Kategori: 80 TL

2.Kategori: 60 TL

Detaylı bilgi için; ‘csoadaankara.ktb.gov.tr’ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Biletler; ‘biletinial.com’ adresi, ‘SanatCepte’ uygulaması ve CSO ADA ANKARA fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilir.