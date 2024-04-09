Samsung mezunları, projelerini sundu

Samsung Electronics Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Innovation Campus programı, altıncı dönem mezunlarını verdi. Program, genç bireylere en yeni teknolojiler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar), Yapay Zeka ve iş yaşamına hazırlık gibi konularda formel eğitim alanının dışında donanımlar kazandırmayı ve onlara yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini yaşadıkları topluma fayda sağlayacak projelere aktarabilme olanaklarını sunmayı amaçlıyor. Innovation Campus programının altıncı döneminde yaklaşık üç ay boyunca SKA’lar için Veri Bilimi, Yapay Zeka Teknolojilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Önyargı ve Etik, İşe Hazırlık ve Sunum Becerileri ve İlham Verici Konuşma gibi eğitimler alan öğrenciler, SKA’lar çerçevesinde toplumsal etki üretecek projeler geliştirdi.

Öne çıkan projeler çeşitli alanlarda toplumsal fayda üretmeyi amaçlıyor

26 Mart 2024 Salı günü İstanbul’daki Samsung İnovasyon Merkezi’nde yapılan etkinlikte, Innovation Campus programı altıncı dönem mezunlarından öne çıkan projelerin sahipleri, projelerini anlattı. Deprem bölgesi dahil Türkiye’nin farklı illerinden programa katılım sağlayan öğrenciler, program kapsamında SDG AI Lab’den aldıkları eğitimler sonunda geliştirdikleri, toplumsal sorunlara çözüm üreten projelerle kendi başarı hikayelerine imza attı. Sağlık, ulaşım ve afet yönetimi gibi önemli toplumsal alanlarda geliştirilen projeler Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından 2030’a kadar ulaşılmak üzere kabul edilen SKA’larla paralel olarak sundukları çözüm önerileriyle dikkat çekti.

Yasin Aksu ve Mehtap Saatçı’nın geliştirdiği “Anemi Tespit Modeli” projesi, bilgisayarlı görüntüleme ve yapay zeka teknikleriyle anemi teşhisinde kolaylaştırıcı olabilecek yenilikçi görsel sınıflandırma yöntemleri kullanımını öneriyor. Proje, kurguladığı yapay zeka tabanlı ve görüntülemeye dayalı erken teşhis ve tedavi yöntemiyle, SKA 3 ve SKA 4 kapsamıyla örtüşen bir biçimde önleyici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yaratıcı bir çözüm sunuyor.

Cevdet Eren Özbozkurt’un geliştirdiği “Deprem Sonrası Deprem Arazisinin Gerçek Zamanlı Analizi” projesi ise deprem sonrası arazi durumunun gerçek zamanlı analizi üzerinden afetzedelere acil lojistik destek sağlanmasını amaçlıyor. Yapay zeka destekli görüntü işleme teknikleri kullanılarak İHA’lar aracılığıyla toplanan arazi görüntülerinin analizine dayanan proje, afet yönetiminde hızlı ve etkili karar verme süreçlerine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Açelyanur Şen, Eminenur Yıldız, Kardelen Kaya ve Cevdet Eren Özbozkurt tarafından geliştirilen “İstanbul Ulaşım Hatları İçin Kısa Vadeli Talep Tahmini” projesi, İstanbul'daki toplu taşıma hatlarının saatlik kullanımını tahmin ederek hem belediyenin rotaları ve kaynakları daha verimli yönetmesini sağlamayı hem de toplu taşıma kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje, bir yandan kaynak verimliliğine katkı sunmayı amaçlarken diğer yandan veriye dayalı tahmin modellerinin mevcut kamu hizmetlerini ne şekilde daha çevreci ve verimli hale getirebildiğine ilişkin pozitif bir model sunuyor.

Mezun öğrencilere Samsung çalışanlarından mentorluk desteği

Innovation Campus Yapay Zeka Programı’nın 6. dönem mezunları önümüzdeki dönemde Samsung çalışanlarından mentorluk alacak. Öğrencilere mentorluk yapmak üzere gönüllü olan ve iş hayatında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Samsung çalışanları da etkinlikte UNDP (SDG AI Lab) tarafından verilen AI Crash Course (Yapay Zeka üzerine hızlandırılmış kurs) eğitimini aldı. Mezun öğrencilere sağlanacak mentorluk desteği kapsamında mentorlar, öğrencilerin temel becerilerinin gelişmesine katkı sunacak, kariyerlerini planlamalarına yardımcı olacak, projeleriyle ilgili perspektif sağlayacak ve genel olarak onları iş hayatına hazırlayacak çeşitli yönlendirmelerde bulunacak.