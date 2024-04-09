Çocuklara değerlerimiz bayramlarla aşılanıyor!

Çocuklara bayramları anlatmanın, onlara gelenek ve görenekler bahsetmenin ve değerleri aşılamanın önemine vurgu yapan uzmanlar, bu özel günlerde çocukların aile büyükleriyle buluşmalarının duygusal bağın da güçlenmesine olanak tanıdığını söylüyor. Anneannelerden, babaannelerden ve dedelerden aldıkları küçük hediyelerin, çocukları mutlu ettiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, “Bayram, çocuklar için hediyelerin verildiği bir zaman dilimidir. Büyük hediyeler özellikle sık sık verilince anlamını yitirir. Harçlıklar da hediyeler de yetişkinlerin gözetiminde olmalı.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, bayramların toplumumuzda sevgi, dayanışma ve paylaşma duygularının yoğunlaştığı özel zamanlar olduğuna işaret ederek, bayramların özel bağlarını anlattı.

Bayramda büyüklerden alınan küçük hediyeler, çocukları mutlu ediyor

Ramazan Bayramı’na sayılı gün kala bayramların, toplumumuzda sevgi, dayanışma ve paylaşma duygularının yoğunlaştığı özel zamanlar olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, “Çocuklarımıza bayramları anlatmak, onlara gelenek ve göreneklerimizden bahsetmek, değerlerimizi aşılamak oldukça önemlidir. Bu özel günlerde çocuklar, genellikle uzun zamandır görmedikleri aile büyüklerini, teyzelerini, halalarını ve diğer yakınlarını görmek için heyecanla beklerler. Bu buluşmalar, sadece fiziksel bir birliktelik değil, aynı zamanda duygusal bir bağın da güçlenmesine olanak tanır. Anneannelerden, babaannelerden ve dedelerden aldıkları küçük hediyeler, çocukları mutlu eder ve onların sevgi ortamında kendilerini daha iyi ve güvende hissetmelerini sağlar.” dedi.

“Bu özel günleri unutulmaz kılmak ve aile bağlarını güçlendirmek bizim elimizde”

Bu özel zaman dilimlerinde, ilişkilerin tazelendiğini ve aile bağlarının da güçlendiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, “Birlikte yapılan yemekler, paylaşılan sohbetler, oyunlar ve geleneksel ritüeller, ailenin birlikte geçirdiği zamanın değerini artırır. Bu değerleri ön planda tutarak, çocuklarımıza ve gençlere bu özel günleri unutulmaz kılmak ve aile bağlarını güçlendirmek bizim elimizdedir.” diye konuştu.

Bayramda çocukların rutinine dikkat etmek önemli

Bayramda çocuklar ve ergenler için dikkat edilmesi gereken durumlara da işaret eden Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, “Bayram tatili, çocuklar için heyecan verici bir dönem olsa da günlük rutinlerin değişmesi bazı çocuklar için stres yaratabilir. Özellikle uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve sosyal etkileşimlerdeki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Çocuklarınıza bu değişiklikleri önceden anlatarak uyum sağlamalarına yardımcı olabilirsiniz.” dedi.

Her çocuk farklı. Bayramlarda bazıları sosyal oluyor, bazıları olmuyor…

Bayram döneminde sosyal etkileşimlerin, çocuklar için heyecan verici olabileceği kadar, bazıları için de kaygı yaratabileceğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, “Her çocuk farklı. Bazıları sosyal oluyor, bazıları ise misafir geldiğinde odasından çıkmak istemiyor. Özellikle utangaç veya içe dönük çocuklar, kalabalık ortamlarda veya yoğun sosyal etkinliklerde kendilerini rahat hissetmeyebilirler, kaygıları artabilir. Bu durumda, çocukların duygularını anlamak ve onlara destek olmak önemlidir. Anlaşıldığını hisseden çocuklar duygusal anlamda rahatlıyor. Eğer çocuğunuz insanlarla iç içe olmaktan hoşlanmıyorsa onlara sakin ve güvenli bir ortam sağlamak, sosyal etkileşimlerin daha kolay ve keyifli olmasını sağlayabilir. Onları akrabaları veya arkadaşları ile kıyaslamamak, eleştirmemek ve uzun nasihatler vermemek lazım. Önemli olan, çocukların kendi hızlarında ve rahat hissettikleri şekilde sosyal etkileşimleri deneyimlemelerine olanak tanımaktır.” diye görüşlerini paylaştı.

“Bayram dönemi, bazı çocuklar için aile içi gerginliklerin artabileceği bir zaman olabilir”

Çocukların duygusal ihtiyaçlarını anlama ve onlara duygusal destek sağlamanın önemli olduğunu da belirten Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bayram dönemi, bazı çocuklar için aile içi gerginliklerin artabileceği bir zaman olabilir. Bu durumda çocuklarınızla açık iletişim kurarak, duygularını ifade etmelerine ve sorunları çözmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Bayram, çocuklar için hediyelerin verildiği bir zaman dilimidir. Büyük hediyeler özellikle sık sık verilince anlamını yitirir. Harçlıklar da hediyeler de yetişkinlerin gözetiminde olmalı. Çocuklarınıza, paylaşmanın önemini öğretebilirsiniz. Ayrıca, fazla hediyelerin çocuklarda beklenti ve tüketim alışkanlıklarını artırabileceğini göz önünde bulundurmak da önemlidir.”