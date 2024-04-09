Kızılcahamam Belediye Başkanı mazbatasını aldı

Yeniden Belediye Başkanı seçilen Acar ve Belediye Meclisi üyelerinin mazbatalarını almasının ardından Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlendi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı konuşmada, "Ustalık dönemimiz başlıyor. Kızılcahamam'ımızı 5 yıl daha bizlere emanet ettiniz. Biz de sizlerden aldığımız güç ve enerji ile Kızılcahamam'ın altın çağı için var gücümüzle çalışacağız. Bizleri tekrar bu göreve layık gören tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim, bizi ve bizlere inananları mahcup etmesin inşallah." dedi.
Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, eski Belediye Başkanlarından Esen Ali Sezen, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.