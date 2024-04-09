Akkuyu Nükleer AŞ'den Ramazan Bayramı mesajı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl da Gülnar ve Silifke ilçe sakinlerini unutmayan Akkuyu Nükleer AŞ, Ramazan Bayramı arifesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşa edildiği bölgedeki yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi desteğinde bulundu.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, çok yakında Türkiye'nin ilk nükleer santralinin ülkedeki milyonlarca ev ve iş yerine elektrik sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Nükleer santral projesi, büyük miktarda çevre dostu elektrik üretimi sağlamanın yanı sıra, bir bütün olarak Mersin'deki hayatın gelişmesi bakımından büyük önem taşımakta ve nüfusun yaşam kalitesini artırmaktadır. Yerel makamlarla yakın iş birliği içinde çalışarak bölgenin kalkınmasına ve sosyal refahına yatırımlar yapıyoruz. Türk halkının kültür ve geleneklerine büyük saygı duyuyor ve herkesin mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz. Akkuyu NGS, yüzyılı aşkın bir süre için tasarlanmış stratejik bir projedir. Şu anda inşaat çalışmaları aktif şekilde devam etmektedir. Çok yakında Türkiye'nin ilk nükleer santrali, ülkedeki milyonlarca ev ve işyerine elektrik sağlayacaktır."

Zoteev, Akkuyu NGS projesi çalışanlarının da bayramını tebrik ederek, "Türkiye'nin ilk nükleer santralini inşa ederek, dünyayı daha da iyi bir yer haline getirmek için hep birlikte büyük ve samimi bir aile oluşturuyoruz. Her birimiz ortak, iyi bir amaca katkıda bulunuyoruz. Birlikte, birbirimize destek olarak başarıya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Emeğiniz sayesinde proje yaşıyor ve gelişiyor, kalplerimiz sıcaklıkla ve gururla dolduruyor. İyi Bayramlar!" ifadelerini kullandı.