Quick Finans, İstanbul Buluşması'na katıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans, İstanbul Dişhekimleri Odası'nın organizasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda yerini aldı.

Quick Finans standını ziyaret eden katılımcılara, şirketin oluşturduğu finansman, sigorta ekosistemi ve finansal sigorta ürünleriyle dijital gelişmeler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, genç diş hekimlerinin yeni muayenehane açarken ihtiyaç duydukları çözümleri sağladıklarını belirtti.

Diş hekimleri için muayenehane açarken ihtiyaç duydukları finansmana erişimlerinin zorlaştığı bir dönem olduğunu ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın düzenlediği bu kongrede yeni bir anlayış ve yaklaşımları içeren finansman çözümlerimizi sunma fırsatı bulduk. Özellikle genç diş hekimlerimizin meslek yaşamına yeni başlarken, muayenehane açarken ciddi ölçüde finansmana ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Yeni nesil finansman şirketi vizyonumuz ve kapsayıcı finansman yaklaşımlarımızla genç diş hekimlerinin finansman ihtiyaçlarını yenilikçi ve bütünleşik finansman çözümlerimizle kesintisiz şekilde karşılamayı hedeflemekteyiz. Diş hekimlerimizin ihtiyaç duyduğu kredi çözümlerimize, risklerden korunma ve risk yönetiminde kullanılan bir finansal araç olan sigorta boyutunu katarak ürünlerimizi sunuyoruz. Değerli bilim insanlarıyla buluşup vizyonumuzu ve sigorta ile bütünleşik finansman çözümlerimizi aktarabildiğimiz için mutluyuz."

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da sigorta sektörünün dünyada yaygın ve dominant olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin oluşturdukları finansal ekosistemin aktarımı ve finansal sigortaların tanıtımı açısından son derece faydalı olduğuna değinen Yaşar, "Burada finansal alanda sigorta, finans, ödeme sistemlerini dahil ederek oluşturduğumuz ekosistemi aktardık, ürünlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.