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Ahmet Önal'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Ahmet Önal'dan Ramazan Bayramı mesajı mask

Önal, mesajında, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının yoğun olarak yaşandığı mübarek ramazan ayının ruhunu bayrama taşıdıklarını belirtti.

Halkı birleştiren, toplumu bütünleştiren bayramların millet olarak sahip oldukları en güzel değerlerden olduğuna dikkati çeken Önal, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesine fırsat tanıyan bayramlarımızı bundan sonraki zamanlarda daha güzel ve daha huzurlu günlerde kutlamak en büyük arzularımızdandır. Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden biri olan Ramazan Bayramı'nın, başta Kırıkkale'mize, ülkemize, tüm İslam alemine ve dünya insanlığı adına hayırlara vesile olmasını diler, Kırıkkaleli hemşehrilerimin, belediyemizin her kademedeki mesai arkadaşlarımın ve aile bireylerinin, şehit aileleri ve gazilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının bayramlarını yürekten kutlar, muhabbetin şeker tadında olacağı bir Ramazan Bayramı geçirmeniz dilerim."

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09 Nis 2024 - 05:51 AA Kirikkale- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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