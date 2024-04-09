- Ekonomi

Başvurular 3 Mayıs son!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Başvurular 3 Mayıs son! mask

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; "Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 41 (kırk bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır."

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09 Nis 2024 - 04:31 - Ekonomi

Mahreç  Melisa Sapaz

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