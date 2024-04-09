"Faillerin peşindeyiz!"

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 6 yavru kedi kesilerek öldürülmüştü. Bunun üzerine, Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katillerin bulunarak en üst sınırdan cezalandırılması ve bu gibi olayların yaşanmaması için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı
TİP tarafından yapılan paylaşım şu şekilde; "Gerek verilen cezaların yetersizliği ve soruşturmaların “önemsiz” görülerek etkin yürütülmemesi, gerekse de Saray Rejimi’nin sürekli olarak hayvanları ötekileştiren söylemleriyle şiddeti meşrulaştırması bu kez de Etimesgut’ta 6 yavru kedinin uzuvlarının kesilerek öldürülmesine neden oldu. Katillerin bulunarak en üst sınırdan cezalandırılması ve bu gibi olayların yaşanmaması için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.