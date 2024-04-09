Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı Bolu'da; polis ekipleri, tatil için yola çıkan sürücüleri sık sık trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor. Bu kapsamda; D-100 yolu geçişindeki Köroğlu Trafik İstasyonu önündeki kontrol noktasında sürücüler ile yolculara, oluşturulan 'Yaşam Tüneli' çadırında, yaya önceliği ve güvenliği, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında hazırlanan kısa videolar izlettirildi. Sürücüler ile yolcular ayrıca trafik kurallarına riayet etmeleri, aşırı hız yapmamaları ve uykusuz yola çıkmamaları yönünde uyarıldı.
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'Yaşam Tüneli'nde sürücülere uyarı
Bolu'da oluşturulan 'Yaşam Tüneli'ne giren sürücü ve yolcular kısa videolar izleyip, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.