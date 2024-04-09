Happy Moon’s'tan 1 ayda 3 yeni şube

Bu sene 25. yılına giren Happy Group; yeni şubelerle hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Grubun ilk markası ve amiral gemisi olan Happy Moon’s 1 ay içinde arka arkaya açacağı 3 şube ile şube sayısı 68’e ulaşacak..

Yeme-içme sektöründe ulaşılabilir lüks kavramını ziyaretçileriyle buluşturan Happy Group, yeni açılan 3 şubesi ile birlikte Türkiye'de 68 şube ve 3 bin 700 çalışanıyla faaliyet göstermeye devam edecek.

Pozitifliğe ve yatırıma devam

Şu an ekonomide yaşanan zorluklar ve geçiş sürecine rağmen yatırım yapmaya devam ettiklerini ve yüksek enflasyona rağmen pozitif bakış açısını koruduklarını kaydeden Happy Group Kurucusu Hüseyin Aymutlu Yatırımcıların ekonomiden endişeli olduğu bir yılda bile 25 yıla dayanan güvenilirliği doğrultusunda kendilerine gelen yatırımcı talebinde azalma olmadığının altını çiziyor ve ekliyor: “Bu sektöre girdiğimden beri pek çok ekonomik kriz, yüksek enflasyon yaşadım. Elbette her ekonomik süreç birbirinden bağımsız ve kendi dinamikleri var ama krizlerde, insanların restoran harcamaları, yeme-içme ve eğlenceye ayırdığı bütçe sürecin başında bir miktar etkilense de tablonun genelinde aslında çok büyük zararlar almadan sürecin atlatıldığını gördüm.”

Bugün dünyanın birçok noktasında şubeler açtıklarını belirten Happy Goup Kurucu ve CEO’su Hüseyin Aymutlu sözlerini şöyle sürdürüyor: “Happy Group olarak yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında büyüme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Şu anda Azerbaycan’da ve Erbil’de 1 şubemiz var. Mısır’da 15. şubemizi açacağız. Kazakistan ve Irak da yeni şubelerimiz için planımızda olan lokasyonlar. Dubai Mall ile görüşüyoruz. Dubai’de bayilik yöntemiyle büyümeyi planlıyoruz. Amerika’da şube açmak için çalışmalarımız devam ediyor. İngiltere’de mekan arayışındayız, 2024’te açmayı planlıyoruz.”