Gölbaşı Belediye Meclisi, Başkan Yakup Odabaşı başkanlığında Nisan ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya meclis üyeleri, birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Toplantı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Yakup Odabaşı yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunurken ilk toplantının Gölbaşı’na millete hayırlı olmasını diledi. Başkan Odabaşı “ Demokrasi gereği 31 Mart'ta bir yerel seçimi yaşadık. En büyük mutluluğumuz kazasız belasız seçimleri atlatmış olmamız. Buradan seçim boyunca huzurumuz ve güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum, Gölbaşılı hemşehrilerime de ayrıca en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Allah nasip ederse önümüzdeki 5 yıl Gölbaşımıza şeffaf bir şekilde hizmet edeceğiz. Seçimi kazandığımız gün parti rozetini çıkartacağız demiştik ve çıkardık. Gölbaşı’mızı eşit şekilde, birlik ve beraberlik içinde yöneteceğiz. Meclis üyelerimizden de beklentimiz parti rozetlerini çıkartarak, Gölbaşı’mızı ortak akılla yönetmemizdir. İnşallah sağlıklı, huzurlu Gölbaşımıza yakışır bir meclis dönemi yaşarız.” diye konuştu.

Başkan Odabaşı, konuşmasında vefat eden Gölbaşı’nın sevilen isimleri eski meclis üyesi Osman Karaaslan ve eski belediye başkanı Cevdet Kara’yı rahmetle andı.

Başkan Odabaşı’nın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Mecliste başkanvekilleri, katip üyeler, encümen üyeleri ve meclis komisyonlarının seçilmesi için oylama yapıldı.

Meclis, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından son buldu.