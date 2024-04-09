Jandarma ekiplerinden çocuklara bayram sürprizi

Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Divanlı Mahallesi Refika-Mustafa Kıymazaslan Ortaokulu bahçesinde çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklara Türk bayrağı, oyuncak, boyama kitabı ve şeker dağıtarak yüzlerini boyayan ekipler, daha sonra motosiklete bindirdi.
Çocuklardan Zeynep Avcı, jandarma ekiplerinin şeker ve çeşitli hediyeler vererek Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.
Enes Ayar da mahallelerine gelen jandarmanın kendilerine hediyeler verdiğini belirterek, "Bizi motosiklete bindirdiler, bayramımızı kutladılar ve mutlu ettiler." dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.