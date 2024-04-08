Mayıs ayında final yapacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 sezon boyunca devam eden dizi, bir değişiklik olmazsa mayısın son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak. Yargı, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yarattığı etki nedeniyle Ay Yapım'ın önde gelen projelerinden biri konumunda. Dizinin 2 haftalık yayın arası vermesinin ardından, "İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?" önsözlü yeni bölümü de 14 Nisan'da izleyicilerle buluşacak.