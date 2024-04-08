Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 sezon boyunca devam eden dizi, bir değişiklik olmazsa mayısın son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak. Yargı, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yarattığı etki nedeniyle Ay Yapım'ın önde gelen projelerinden biri konumunda. Dizinin 2 haftalık yayın arası vermesinin ardından, "İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?" önsözlü yeni bölümü de 14 Nisan'da izleyicilerle buluşacak.
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Mayıs ayında final yapacak
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrollerini paylaştığı Yargı dizisi, mayıs ayında ekran serüvenini sonlandıracak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.