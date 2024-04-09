Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

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Ulus Emlak Müdürlüğünden

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

1 06060108420 Mamak Kusunlar 50856 12 5.000,00 4.400,00 Konut Alanı 26.400.000,00 5.280.000,00 09:00 25.04.2024

2 06060109777 Mamak Küçük Kayaş 52374 20 3.069,00 751,00 Konut Alanı 5.257.000,00 1.051.400,00 09:10 25.04.2024

3 06060103771 Mamak Küçük Kayaş 35744 15 701,00 701,00 Konut Alanı 4.907.000,00 981.400,00 09:20 25.04.2024

4 06060107445 Mamak Karşıyaka-Lalahan 812 11 3.227,00 3.227,00 Bağ-Bahçe Alanı 3.872.400,00 774.480,00 09:30 25.04.2024

5 06060107449 Mamak Karşıyaka-Lalahan 818 3 1.951,00 1.951,00 Konut Alanı 2.341.200,00 468.240,00 09:40 25.04.2024

6 06060109646 Mamak Karşıyaka-Lalahan 52817 6 1.043,00 1.043,00 Konut Alanı 1.825.250,00 365.050,00 09:50 25.04.2024

7 06060107359 Mamak Karşıyaka-Lalahan 610 1 627,00 627,00 Konut Alanı 1.003.200,00 200.640,00 10:00 25.04.2024

8 06060107472 Mamak Karşıyaka-Lalahan 832 3 887,00 411,00 Konut Alanı 493.200,00 98.640,00 10:10 25.04.2024

9 06060104434 Mamak Yeşilbayır 35875 1 271,00 271,00 Konut Alanı 2.303.500,00 460.700,00 10:20 25.04.2024

10 06010107236 Altındağ Karacaviran 24223 1 4.800,00 4.403,70 Konut Alanı 19.816.650,00 3.963.330,00 10:30 25.04.2024

11 06010107502 Altındağ İçkale 493 45 112,00 112,00 Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı 1.274.400,00 254.880,00 10:40 25.04.2024

12 06010108302 Altındağ Aydıncık 24740 1 1.218,59 787,40 Konut Alanı 1.023.650,00 204.730,00 10:50 25.04.2024

13 06010107218 Altındağ Giçik 527 1 636,00 391,00 Konut Alanı 684.250,00 136.850,00 11:00 25.04.2024

14 06150105387 Elmadağ Tatlıca 985 1 6.624,00 6.624,00 Konut Alanı 10.600.000,00 2.120.000,00 11:10 25.04.2024

15 06150105388 Elmadağ Tatlıca 986 1 4.825,00 4.825,00 Konut Alanı 8.203.000,00 1.640.600,00 11:20 25.04.2024

16 06150105386 Elmadağ Tatlıca 984 1 2.246,00 2.246,00 Konut Alanı 4.716.600,00 943.320,00 11:30 25.04.2024

17 06150105360 Elmadağ Tatlıca 968 1 2.452,00 2.452,00 Konut Alanı 3.188.000,00 637.600,00 13:30 25.04.2024

18 06150105345 Elmadağ Tatlıca 952 12 490,00 490,00 Konut Alanı 640.000,00 128.000,00 13:35 25.04.2024

19 06150105346 Elmadağ Tatlıca 952 13 490,00 490,00 Konut Alanı 640.000,00 128.000,00 13:40 25.04.2024

20 06150105347 Elmadağ Tatlıca 952 14 670,00 670,00 Konut Alanı 871.000,00 174.200,00 13:45 25.04.2024

21 06150105356 Elmadağ Tatlıca 962 1 1.426,00 1.426,00 Konut Alanı 1.285.000,00 257.000,00 13:50 25.04.2024

22 06150105361 Elmadağ Tatlıca 972 1 683,00 683,00 Konut Alanı 890.000,00 178.000,00 13:55 25.04.2024

23 06150105362 Elmadağ Tatlıca 972 5 611,00 611,00 Konut Alanı 795.000,00 159.000,00 14:00 25.04.2024

24 06150105365 Elmadağ Tatlıca 974 5 885,00 885,00 Konut Alanı 1.151.000,00 230.200,00 14:05 25.04.2024

25 06150105372 Elmadağ Tatlıca 976 5 595,00 595,00 Konut Alanı 715.000,00 143.000,00 14:10 25.04.2024

26 06150105373 Elmadağ Tatlıca 976 6 744,00 744,00 Konut Alanı 895.000,00 179.000,00 14:15 25.04.2024

27 06150105120 Elmadağ Tatlıca 866 13 985,00 985,00 Konut Alanı 1.970.000,00 394.000,00 14:20 25.04.2024

28 06150105090 Elmadağ Tatlıca 855 2 600,00 462,00 Konut Alanı 1.017.000,00 203.400,00 14:25 25.04.2024

29 06150103178 Elmadağ Yeşildere-Fatih 119 2 1.349,00 1.349,00 Konut Alanı 2.365.000,00 473.000,00 14:30 25.04.2024

30 06150103921 Elmadağ Üçevler 1097 4 591,00 433,00 Konut Alanı 610.000,00 122.000,00 14:35 25.04.2024

31 06190104475 Kalecik Çansa 205197 1 548,00 548,00 Konut Alanı 715.000,00 143.000,00 14:40 25.04.2024

32 06190104476 Kalecik Çansa 205198 6 455,00 455,00 Konut Alanı 570.000,00 114.000,00 14:45 25.04.2024

33 06190104463 Kalecik Çansa 205201 11 488,00 488,00 Konut Alanı 586.000,00 117.200,00 14:50 25.04.2024

34 06190104419 Kalecik Çandır 364 9 2.055,92 2.055,92 İmarsız-Hamtoprak 308.500,00 61.700,00 14:55 25.04.2024

35 06190104237 Kalecik Çandır 149 39 1.220,29 1.220,29 İmarsız-Hamtoprak 244.500,00 48.900,00 15:00 25.04.2024

36 06190104258 Kalecik Çandır 303 12 667,72 667,72 İmarsız-Hamtoprak 134.000,00 26.800,00 15:05 25.04.2024

37 06190104552 Kalecik Mahmutlar 229 2 319,84 319,84 İmarsız-Hamtoprak 1.059.000,00 211.800,00 15:10 25.04.2024

38 06190104610 Kalecik Mahmutlar 391 3 1.824,65 1.824,65 İmarsız-Hamtoprak 219.000,00 43.800,00 15:15 25.04.2024

39 06190104608 Kalecik Mahmutlar 398 1 1.036,11 1.036,11 İmarsız-Hamtoprak 140.000,00 28.000,00 15:20 25.04.2024

40 06190104542 Kalecik Yurtyenice 232 1 2.572,32 2.572,32 İmarsız-Hamtoprak 437.500,00 87.500,00 15:25 25.04.2024

41 06190104550 Kalecik Yurtyenice 232 2 1.230,49 1.230,49 İmarsız-Hamtoprak 221.500,00 44.300,00 15:30 25.04.2024

42 06190104394 Kalecik Aktepe 143 29 12.813,09 12.813,09 İmarsız-Hamtoprak 385.000,00 77.000,00 15:35 25.04.2024

43 06190104411 Kalecik Aktepe 145 17 1.745,17 1.745,17 İmarsız-Hamtoprak 123.500,00 24.700,00 15:40 25.04.2024

44 06190104401 Kalecik Beykavağı 155 4 999,80 999,80 İmarsız-Hamtoprak 150.000,00 30.000,00 15:45 25.04.2024

45 06190103890 Kalecik Beykavağı 122 4 1.340,00 1.340,00 İmarsız-Hamtoprak 107.500,00 21.500,00 15:50 25.04.2024

46 06190104403 Kalecik Beykavağı 164 3 607,34 607,34 İmarsız-Hamtoprak 91.500,00 18.300,00 15:55 25.04.2024

47 06190104396 Kalecik Beykavağı 136 11 1.024,10 1.024,10 İmarsız-Hamtoprak 51.500,00 10.300,00 16:00 25.04.2024

48 06190104399 Kalecik Beykavağı 136 10 370,51 370,51 İmarsız-Hamtoprak 37.500,00 11.250,00 16:05 25.04.2024

49 06190104431 Kalecik Beykavağı 136 8 661,57 661,57 İmarsız-Hamtoprak 33.500,00 10.050,00 16:10 25.04.2024

50 06190104010 Kalecik Satılar 181 4 643,22 643,22 İmarsız-Hamtoprak 109.500,00 21.900,00 16:15 25.04.2024

51 06190104371 Kalecik Karatepe 124 4 334,96 334,96 İmarsız-Hamtoprak 50.500,00 10.100,00 16:20 25.04.2024

52 06190104666 Kalecik 1.Mıntıka 205054 4 987,00 423,00 Konut Alanı 1.692.000,00 338.400,00 16:25 25.04.2024

53 06190104422 Kalecik Çandır 368 4 1.521,19 1.521,19 İmarsız-Hamtoprak 228.500,00 45.700,00 16:30 25.04.2024

54 06190104416 Kalecik Çandır 318 4 375,05 375,05 İmarsız-Hamtoprak 75.500,00 15.100,00 16:35 25.04.2024

55 06060107426 Mamak Karşıyaka-Lalahan 797 7 14.420,00 14.420,00 Bağ-Bahçe Düzeni 10.100.000,00 2.020.000,00 16:40 25.04.2024

56 06060107425 Mamak Karşıyaka-Lalahan 797 6 12.046,00 12.046,00 Bağ-Bahçe Düzeni 8.432.200,00 1.686.440,00 16:45 25.04.2024

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Anıt Emlak Müdürlüğünden

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

57 06040108832 Gölbaşı Ballıkpınar 113150 2 1.017,00 236,00 Konut alanı 1.345.200,00 269.040,00 09:00 26.04.2024

58 06040117156 Gölbaşı Yavrucuk 113039 1 967,00 967,00 Konut alanı 2.660.000,00 532.000,00 09:10 26.04.2024

60 06040117349 Gölbaşı Yavrucuk 113032 6 800,00 800,00 Konut alanı 2.200.000,00 440.000,00 09:20 26.04.2024

59 06040116095 Gölbaşı Boyalık 126212 4 542,04 542,04 Konut alanı 470.000,00 94.000,00 09:30 26.04.2024

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51/g Pazarlık Usulü ile İrtifak Hakkı Verilecek Olan Taşınmaz

Sı ra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel İrtifak Hakkı Süresi İrtifak Hakkı Verilecek Yüzölçüm (m²) İrtifak Hakkı Amacı Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi

60 06040114710 Gölbaşı İkizce 121455 15 30 Yıl 26.462,04 İmar planıyla getirilecek/getirilen kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 159.000,00 47.700,00 09:40 26.04.2024

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Kale Emlak Müdürlüğünden

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

61 06080105228 Yenimahalle İvedik 42347 21 430,41 430,41 Konut Alanı 2.152.050,00 430.410,00 10:00 26.04.2024

62 06080105230 Yenimahalle İvedik 42347 24 378,00 378,00 Konut Alanı 1.890.000,00 378.000,00 10:10 26.04.2024

63 06080105231 Yenimahalle İvedik 42347 25 375,00 375,00 Konut Alanı 1.875.000,00 375.000,00 10:20 26.04.2024

64 06080102446 Yenimahalle Yakacık 44211 1 1.085,00 656,00 Konut Alanı 2.296.000,00 459.200,00 10:30 26.04.2024

65 06080107229 Yenimahalle Susuz 64179 9 600,00 600,00 Konut Alanı 3.600.000,00 720.000,00 10:40 26.04.2024

66 06080107262 Yenimahalle Susuz 64200 1 749,99 510,79 Konut Alanı 3.350.000,00 670.000,00 10:50 26.04.2024

67 06080107283 Yenimahalle Susuz 64206 2 524,84 487,95 Konut Alanı 2.930.000,00 586.000,00 11:00 26.04.2024

68 06080107296 Yenimahalle Susuz 64207 6 1.000,01 510,97 Konut Alanı 3.070.000,00 614.000,00 11:10 26.04.2024

69 06080107331 Yenimahalle Susuz 64224 4 1.037,06 462,63 Konut Alanı 3.010.000,00 602.000,00 11:20 26.04.2024

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatte;

Tablo-1 deki taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, Tablo-2 ve 3 deki taşınmazlar Anıt Emlak Müdürlüğünce ve Tablo-4 deki taşınmaz ise Kale Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacak olup, Tablo-3 deki taşınmazların irtifak hakkı ihalesi ise aynı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ilgili müdürlüklerce kurulacak komisyonlar huzurunda ayrı ayrı sırasıyla ihaleleri yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya / ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu)

2-İhaleye katılacak isteklilerin ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir)

a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ve Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır.

5-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Müdürlüklerin ilgili servislerinde görülebilir.

8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.