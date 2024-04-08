"Uçağımıza yapılan fiili bir engelleme söz konusu değil"

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in reddettiği yardım konusuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bildiğiniz gibi bir süredir Ürdün hava sahası kullanılarak bazı ülkeler tarafından Gazze'ye yardım ulaştırılıyor. Bu konudaki tüm koordinasyonu Ürdün yürütüyor. Bunu yapan uçakların İsrail tarafından hedef alınmaması için bir anlayış (deconfliction mechanism) olması lazım. Bu yolla Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemesi ve paraşüt iletmiştik Ürdün'e. Bunu zamanında basın toplantısında sizlere aktarmıştık. Bu defa, yine Ürdün ile koordinasyon halinde kendi kargo uçaklarımızın yardım ulaştırması söz konusuydu. Bu konuda İsrail tarafından olumsuz yanıt geldi. Uçağa yapılan fiili bir engelleme söz konusu değil" denildi.