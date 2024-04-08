Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in reddettiği yardım konusuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bildiğiniz gibi bir süredir Ürdün hava sahası kullanılarak bazı ülkeler tarafından Gazze'ye yardım ulaştırılıyor. Bu konudaki tüm koordinasyonu Ürdün yürütüyor. Bunu yapan uçakların İsrail tarafından hedef alınmaması için bir anlayış (deconfliction mechanism) olması lazım. Bu yolla Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemesi ve paraşüt iletmiştik Ürdün'e. Bunu zamanında basın toplantısında sizlere aktarmıştık. Bu defa, yine Ürdün ile koordinasyon halinde kendi kargo uçaklarımızın yardım ulaştırması söz konusuydu. Bu konuda İsrail tarafından olumsuz yanıt geldi. Uçağa yapılan fiili bir engelleme söz konusu değil" denildi.
- Dünya
"Uçağımıza yapılan fiili bir engelleme söz konusu değil"
Dışişleri Bakanlığı'nca, İsrail'in reddettiği Gazze'ye yardım konusuna ilişkin, "Ürdün ile koordinasyon halinde kendi kargo uçaklarımızın yardım ulaştırması söz konusuydu. Bu konuda İsrail tarafından olumsuz yanıt geldi. Uçağa yapılan fiili bir engelleme söz konusu değil" denildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.