2 otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı

R.A. idaresindeki 06 CCD 805 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 S 4892 plakalı otomobil,Yozgat- Ankara kara yolunun Çakırhacılı köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.