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Taze aşıklar tatilden döndü

Son zamanlarda Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya'nın adı, şarkıcı Mert Demir ile sık sık anılıyor. İkilinin aşk iddialarına sessiz kalmalarına rağmen, sosyal medyadaki hareketleri dikkat çekiyor. Milano tatili dönüşünde birlikte görüntülenen çift, merak konusu oldu.

Taze aşıklar tatilden döndü mask
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Muhabir Online'da yer alan habere göre, Türkiye'ye birlikte gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinden Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının olduğunu fark edince sevgilisi Mert Demir'i valiz kısmında beklemesi konusunda uyardı. Valizlerini aldıktan sonra havalimanından çıkan Sarıkaya, basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen özel hayatı hakkında konuşmayı reddetti. Yaklaşık 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de soruları yanıtlamayarak "Teşekkür ederim" diyerek uzaklaştı.

Taze aşıklar tatilden döndü

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08 Nis 2024 - 20:15 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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