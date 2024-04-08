Taze aşıklar tatilden döndü

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Türkiye'ye birlikte gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinden Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının olduğunu fark edince sevgilisi Mert Demir'i valiz kısmında beklemesi konusunda uyardı. Valizlerini aldıktan sonra havalimanından çıkan Sarıkaya, basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen özel hayatı hakkında konuşmayı reddetti. Yaklaşık 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de soruları yanıtlamayarak "Teşekkür ederim" diyerek uzaklaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.