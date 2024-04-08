Taze aşıklar tatilden döndü

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Türkiye'ye birlikte gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinden Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının olduğunu fark edince sevgilisi Mert Demir'i valiz kısmında beklemesi konusunda uyardı. Valizlerini aldıktan sonra havalimanından çıkan Sarıkaya, basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen özel hayatı hakkında konuşmayı reddetti. Yaklaşık 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de soruları yanıtlamayarak "Teşekkür ederim" diyerek uzaklaştı.