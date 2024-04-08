Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Widodo ile telefonda görüştü.

Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin seyrinin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, ülkede gerçekleşen başkanlık seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olması dileğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo'yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin, halefi Subianto'yla da sürmesini beklediğini belirtti.

Erdoğan, Filistin davası başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joko Widodo'nun Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.