31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Defne Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Özgün, ilk icraat olarak belediye bünyesindeki makam otomobillerini satışa çıkarttıklarını açıkladı. Belediye otoparkında açıklama yapan Başkan Özgün, "Belediyeyi şeffaf ve denetlenebilir şekilde yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Tasarruf yapacağımızın sözünü vermiştik. Arkamda gördüğünüz araçlar belediyenin makam araçları. Bunların dışında da önceki belediye başkanımızın kiralık olarak kullandığı daha lüks bir aracı da iade ettik. Arkamda gördüğünüz makam araçlarını da satışa çıkarttık. Ben dahil hiç kimsenin belediye bünyesinde makam aracı kullanmasını istemiyoruz. Bu icraatımız Defnemize hayırlı olsun" dedi.
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Özgün, makam otomobillerini satışa çıkardı
Hatay'da Defne Belediye Başkanı seçilen CHP'li Halil İbrahim Özgün, ilk icraat olarak belediye bünyesindeki makam otomobillerini satışa çıkardıklarını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.