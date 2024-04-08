Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Türkiye, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere en çok insani yardım malzemesi ulaştıran ülke oldu. Gazze'de barış için Türkiye'nin yoğun istihbarat diplomasisi devam ederken, bölge halkının insani yardıma ulaşması için gereken tüm girişimler artarak sürüyor. Bölgede 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşayan Gazze halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için dünya ülkeleri seferber olurken, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT) 7 Nisan 2024 verilerine göre; Gazze bölgesine yardım miktarı yüzde 26'yı bulan Türkiye, birinci sırada yer aldı.
- Dünya
Türkiye, Gazze'ye en çok insani yardım ulaştıran ülke
Türkiye, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere en çok yardım malzemesi ulaştıran ülke oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.