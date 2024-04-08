Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı’nın bayram mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayarak ” Dini bayramlar bizleri bir araya getiren, büyüklerin ziyaret edildiği en özel günlerdir.”dedi
Başkan Odabaşı mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Kardeşlik, birlik, beraberlik ve sofraları paylaşmanın bereketini yaşadığımız Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan tüm sorunlara rağmen Ramazan Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğu yaşıyoruz. Dini bayramlar bizleri bir araya getiren, büyüklerin ziyaret edildiği en özel günlerdir. Bugünlerde ekonomik zorluluklar unutulur, aile üyeleri bir arada huzuru bulur. Bu huzurun tüm ülkemize yayılması dilerim. Ülkemizin ve halkımızın birlik, bütünlüğünün sonsuza kadar sürmesini temenni eder, Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı olması dilerim. İnşallah önümüzdeki süreçte ülkemizde daha güzel günler görecek, tüm sıkıntıları aşacağız.
Bayramda yola çıkacak vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını, uykusuz ve yorgun şekilde yola çıkmamalarını rica ediyorum.
Bir kez daha Ramazan Bayramı’nın huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.