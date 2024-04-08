Metin Külünk’ten ilginç mesaj

AKP eski Milletvekili Metin Külünk, 24 Mart’ta yapılan yerel seçimler öncesi bazı tarikatların CHP’yi desteklediğini ileri sürerek “CHP, tarikatlar ve cemaatler ile iç içe geçmiş durumda. Paralel ikinci bir yapı mı var karşımızda. Artık CHP ve cemaatlerin iç içeriğinin boyutları ileri noktalara taşınmıştır. CHP ikinci bir paralel yapı modeli ile iç içedir.” diye sordu.

Metin Külünk’ün X hesabında yaptığı açıklama şöyle ;

“Toplumsal hayatımızın bir parçası olan cemaatler ve tarikatların, milletimizin kendilerine gösterdiği teveccüh üzerinden ve dahi, milletimizin zekâtları ve hayırları ile ortaya çıkan ekonomik güçleri üzerinden siyasete ve devlete parmak sallamaları kabul edilemez!

Türk devlet geleneğinde devlete dahil olmak vardır, müdahil olmak yoktur. Herkes olması gereken yerde kendini kabul etmelidir.

CHP’nin tarikat ve cemaat düşmanlığını hedefe koyarak daralttığı kamusal alanın ardından Demokrat Parti İle başlayan AK PARTİ iktidarı, beraberinde demokrasi ve özgürlükler temelinde genişlemişti. Ancak bugünkü gelinen noktada CHP, tarikatlar ve cemaatler ile iç içe geçmiş durumda.

Artık CHP ve cemaatlerin iç iç içeriğinin boyutları ileri noktalara taşınmıştır. CHP ikinci bir paralel yapı modeli ile iç içedir.

Ve 31 Mart yerel seçimlerinde görülmüştür ki, cemaatlerin önemli bir kısmında ve özellikle İstanbul’da CHP’nin adayı ile hangi zeminde ve nasıl bir işbirliği içerisinde İmamoğlu’na destek verdiklerine bakılmalıdır.

Oturup bir düşünelim, dün ne doğru idi, bugün ise ne yanlış?

Türk devlet geleneği açısından, yaşadığımız sıkıntıların önemli sebeplerinden birisi milletin dini hassasiyetleri üzerinden kendisine alan açan STK görünümlü yapılanmaların kendilerine güç devşirerek devlete hükmetmeye çalışmaları ve devlete parmak sallamalarıdır.

Bunun en son örneğini II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’nın kontrolünde ve FETÖ’nün oynamaya çalıştığı oyunlarda gördük: Siyaseti kontrol altına alıp dizayn etmek ve kamu yönetimine sızarak devleti emperyalizme teslim etmek!

Ve fakat unuttukları bir şey vardı! Kadim devlet aklı ve kahraman milletimiz her türlü hain girişime karşı bedel ödemeye hazırdı ve devlet aklının duvarlarına çarptılar.

Şimdilerde ise benzer bir yapı 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’ye ev sahipliği yapmanın dışında, Kur’an-ı Kerim öğretmenin arkasına saklanarak milletimizin masum duygularıyla kendilerine alan bulmaya çalışıyor.

Son günlerde ortaya çıkan haberlerde de gözüküyor ki bu yapı da devletin içersinde paralel bir yapı oluşturmak için hareket halinde.

O halde durup düşünmeliyiz. Dahası, siyasete ve devlete parmak sallama peşinde!

Kendilerine insan kaynağı sağlama adına açtıkları “yurtlar” ve yurt modellemelerine dikkat!

Devlet bu tehlike karşısında Yurtlar konusunu gözden geçirmelidir bile bile bu milletin evlatları devlete ve millete parmak sallayan ve de çok açık bulundukları ülkelerde Türkiye aleyhine servis sağlayıcılığı yapan bu yapılara teslim edilmez

Gençlerimiz bu yapıların elinden kurtarılmalıdır

Bu yurtlar milletin bu devletin çatısı altında kazandığı ve hayır olarak verdiği paralarla yapılmıştır

Milletin parası ile devlet düşmanlığına izin verilemez

Tavsiyemiz, tarihe baksınlar…”